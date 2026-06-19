La cour d’appel de Versailles confirme le renvoi en procès d’Hakimi

La cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi en procès d’Achraf Hakimi pour une affaire de viol remontant à février 2023. Le défenseur du PSG devra donc s’expliquer devant la justice.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, cette date du vendredi 19 juin 2026 était attendue dans l’affaire du procès pour viol d’Achraf Hakimi. La cour d’appel de Versailles a confirmé son renvoi devant la cour criminelle départementale. Le défenseur de 27 ans sera donc bien jugé pour viol.

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Hakimi : « J’attends ce procès depuis le premier jour. Enfin, je pourrai parler »

Dans cette affaire, « les magistrats ont considéré qu’il existait des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour criminelle départementale », rapporte L’Équipe. De son côté, l’international marocain avait demandé un non-lieu à la fin du mois de mai, lui qui a toujours nié les faits. Ce procès devrait se tenir dans les prochains mois. « Les juges seront alors chargés d’examiner les accusations, les témoignages et l’ensemble des éléments du dossier avant de rendre leur décision. À l’issue des débats, Achraf Hakimi pourra être acquitté ou condamné. Pour l’heure, il demeure présumé innocent », rappelle le quotidien sportif.

L’avocate du joueur, Me Fanny Colin, s’est exprimée à la suite de ce renvoi en procès : « La multitude des éléments à décharge révélés par l’enquête et l’information judiciaire aurait, dans n’importe quelle autre affaire, conduit au prononcé d’un non-lieu. La défense d’Achraf Hakimi déplore qu’il n’ait pas été tiré les conséquences des contradictions et mensonges de la partie civile, de ses dissimulations à l’autorité judiciaire, de ses obstructions à la manifestation de la vérité et encore de ses expertises psychologiques actant son ambivalence et son absence de lucidité sur les événements qu’elle a dénoncés. C’est désormais avec impatience que Monsieur Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur l’accusation fausse dont il est l’objet. »

De son côté, l’avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pard, a partagé son soulagement après cette nouvelle : « Après plus de trois ans de combat judiciaire, après avoir été calomniée et traînée dans la boue par la défense d’Achraf Hakimi, cette décision suscite chez ma cliente soulagement et espoir. Le soulagement d’avoir été entendue par la justice et d’avoir droit à un procès. L’espoir que ce procès aidera d’autres femmes, et fissurera un peu plus encore la forteresse du déni et de l’impunité des violences sexuelles, jusque dans le monde du football masculin. »

Actuellement présent avec la sélection du Maroc pour disputer la Coupe du monde, le latéral droit du PSG s’est aussi exprimé sur cette décision via son compte X : « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : ‘Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettraient que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. »

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026