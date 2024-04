La déclaration d’amour de Luis Enrique aux supporters du PSG

Leader de Ligue 1 avec 12 points d’avance sur Monaco, le PSG n’est pas encore mathématiquement champion de France. Mais pour Luis Enrique, c’est le cas. Le coach espagnol a également déclaré sa flamme aux supporters du PSG.

Ce samedi soir, le PSG pouvait s’offrir officiellement le titre de champion de France avec la réception du Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour cela, il devait s’imposer contre les Havrais. Chose qu’il n’a pas réalisé, concédant un nul spectaculaire avec deux buts dans les dix dernières minutes du match alors qu’il était mené 3-1. Il peut encore être officiellement champion de France ce week-end. Pour cela, il faut que Monaco ne s’impose pas sur la pelouse de Lyon demain soir (19 heures). Mais pour Luis Enrique, le PSG a bien obtenu le titre de champion de France ce soir.

« Je me réjouis du but de Gonçalo, ça a été une récompense pour eux »

« Ce match était, je vais dire, étrange. Une équipe du Havre très difficile, très bien organisée avec énormément de joueurs derrière le ballon. C’était très difficile de se procurer des occasions, même si on a réussi à le faire. Chaque fois qu’ils sont arrivés vers notre but, ils ont marqué, note le coach du PSG au micro de notre partenaire, Free Ligue 1. Qu’est-ce que j’ai dit à la mi-temps ? Sincèrement, je ne me rappelle pas des mots. J’ai juste tenté de revitaliser cette équipe, de donner du temps de jeu à des joueurs importants. Moins risqué pour certains parce qu’il y a des choses importantes qui arrivent. Mais, ce que je dois dire avant tout ce soir, c’est que nos supporters ont été incroyables. On ne peut pas être autant derrière nous comme ce soir. Malgré le scénario de ce match, ils ont été derrière nous jusqu’au bout. D’ailleurs, je me réjouis du but de Gonçalo, ça a été une récompense pour eux. On ne peut pas se relâcher avec de tels supporters. Je me réjouis parce que l’on a gagné le championnat. Ok, on ne peut pas le dire, car mathématiquement, ce n’est pas fait, mais moi, je le dis, on a gagné ce championnat. »