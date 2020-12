C’est dans tous les médias au Brésil, cela arrive désormais en France, Neymar organiserait une fête XXL (500 invités) d’une semaine chez lui, à Mangaratiba, sur la Costa Verde Fluminense, pour la nouvelle année, et depuis Noël. Evidemment, étant donné le contexte sanitaire, cela ne passe pas (190.000 morts du Covid au Brésil). C’est la polémique. D’autant plus que les seules mesures de cette party de sept jours dans la résidence de luxe de Neymar seraient l’interdiction des smartphones (pour éviter de voir des images sur les réseaux sociaux) et une protection acoustique pour ne pas déranger les voisins. Le joueur du PSG – qui a déjà eu ce type de coronavirus – aurait fait construire une discothèque souterraine, explique les médias brésiliens, O Globo en tête. Selon ce média, la star “canarinha” du PSG a même embauché plusieurs chanteurs et groupes pour divertir ses invités pendant la période des fêtes. Nul doute qu’une communication du clan Neymar apportera quelques informations sur le sujet.