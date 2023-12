La fierté de Kylian après les débuts de son frère au PSG

Le jour de l’anniversaire de son frère, Ethan Mbappé a fait ses débuts en professionnel sous le maillot du PSG. Le numéro 7 parisien n’a pas caché sa fierté après le match.

Depuis ce soir, deux Mbappé ont joué en professionnel avec le PSG. Titulaire et double buteur le jour de son 25e anniversaire lors de la victoire contre le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (3-1), ce qui lui a permis d’égaler un record d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé a vu son petit frère fouler la pelouse pour la première fois en professionnel ce mercredi soir. Les deux frères ont donc joué pour la première fois ensemble dans une rencontre officielle.

« L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux »

Dès qu’il a touché la balle, Ethan Mbappé recevait l’acclamation des supporters du PSG dans un Parc des Princes gonflé à bloc. Les deux frères ont pu échanger quelques ballons durant les cinq minutes passées sur le terrain ensemble, avant de communier avec les fans parisiens. Pour PSG TV, Kylian Mbappé n’a pas caché sa fierté de voir son petit frère (17 ans le 29 décembre) connaître cette joie de fouler une pelouse en tant que joueur professionnel. « Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. C’est une belle journée ! »