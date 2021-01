C’est une opération triangulaire – comme on en voit que dans les médias – qui sort du chapeau de La Gazzetta dello Sport. Un triple troc très compliqué entre gros clubs et gros salaires. L’Inter, Tottenham et le PSG pourraient selon le journal sportif transalpin s’échanger Christian Eriksen (retour aux Spurs), Dele Alli (au PSG), et Leandro Paredes (à l’Inter). Rien que cela. Un retour du Danois à Londres permettant à l’international anglais de rejoindre Paris pendant que milieu de terrain argentin rejoindrait Antonio Conte à Milan, comme contrepartie. Plus sérieusement, Gianluca Di Marzio, dans l’émission «Calciomercato – L’Originale», de Sky Sport, a fait le point sur le dossier Eriksen. “Le mercato de l’Inter est à l’arrêt en ce moment”, a expliqué le journaliste. “Pour Andrea Pinamonti et Christian Eriksen , les approches timides ne se concrétisent pas. En ce qui concerne Eriksen, rien de vraiment important: aujourd’hui on parlait d’un possible retour à Tottenham , je sais que José Mourinho voudrait le récupérer mais il y a un obstacle important qui est le salaire. Par rapport à il y a un an, il gagne deux fois plus, sept millions et demi, et le plafond salarial à Tottenham est plus bas. Je ne sais pas s’il y aura des marges pour le retour d’Eriksen à Tottenham, si ce n’est dans les derniers jours du mercato avec une participation de l’Inter au salaire.”