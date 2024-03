Après son partenaire et son logo, la Ligue 1 va aussi changer son trophée. L’Hexagoal vit donc sa dernière année après son instauration lors de la saison 2006-2007.

La Ligue 1 fait sa mue. En attendant de connaître les futurs diffuseurs pour la période 2024-2029, le championnat de France a annoncé plusieurs changements ces derniers jours. La semaine passée, la LFP a officialisé l’arrivée d’un nouveau partenariat. La Ligue 1 Uber Eats deviendra la Ligue 1 McDonald’s à partir de la saison 2024-2025. Hier, un nouveau logo a aussi été annoncé. Et désormais c’est le trophée qui changera à partir du prochain exercice.

Le PSG va soulever le dernier Hexagoal

Dans des propos accordés au quotidien Le Parisien, Jérôme Cazadieu, le directeur senior marketing et éditorial de LFP Media, a confirmé la fin de l’Hexagoal : « On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée. » Le nouveau logo de la L1 ne fait aucune mention du trophée, « qui occupait pourtant une place centrale dans toutes les versions de l’identité visuelle qui se sont succédées depuis 2008 », rappelle LP. Pour le moment, le nouveau look du trophée n’est pas encore connu : « C’est un travail qui sera signifié en temps et en heure », rajoute Jérôme Cazadieu. En 17 ans, l’Hexagoal a été soulevé par sept clubs différents : le PSG (9 fois), l’Olympique Lyonnais (2), le LOSC (2), l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco, les Girondins de Bordeaux et le Montpellier Hérault (1). Large leader du championnat avec 12 points d’avance sur le Stade Brestois à huit journées de la fin, le PSG a de très grandes chances de soulever le dernier Hexagoal de l’histoire.