C’est LA bombe de la soirée ! Selon les informations du journal Le Parisien, Kylian Mbappé serait tout proche de prolonger au PSG. Le joueur aurait accepté d’étendre son contrat contre un salaire annuel net à 50 millions d’euros (le plus gros de l’histoire), une prime de fidélité (une manière élégante d’évoquer le bonus à la signature) de 100 millions euros (là aussi net) et un contrat de deux ans plus une année supplémentaire. L’attaquant français aurait aussi reçu des garanties d’une « révolution » sportive au Paris Saint-Germain. Sur Twitter, la mère du joueur a réagi suite à cette énorme nouvelle et a tenu à temporiser ces informations.

Démenti… mais des négociations qui se poursuivent

Active sur le réseau de l’oiseau bleu, Fayza Lamari a tweeté sur son compte personnel en démentant l’article du quotidien régional en indiquant qu’il n’y a « aucun accord de principe avec le PSG (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix. » Alors, poker menteur, ou véritable information ? Le dossier n’est pas prêt de se terminer…