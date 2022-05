Mbappé « sur le point » de prolonger au PSG

C’est un dossier qui est sur le point de prendre fin… et c’est une grosse bombe qui est tombée dans le monde du football et du PSG. Kylian Mbappé serait tout proche… de signer une prolongation de contrat avec le PSG. C’est en effet ce qu’annonce le quotidien Le Parisien sur son site internet. L’international français, longtemps associé au Real Madrid, aurait donc été convaincu par les arguments des dirigeants du PSG. Le quotidien francilien explique les éléments qui auraient pu convaincre l’attaquant Rouge & Bleu.

Tout proche d’une prolongation

Le Parisien indique que si « le dossier n’est pas bouclé et il ne le sera pas tant que les deux parties n’auront pas paraphé le contrat », le choix du joueur serait « sur le point d’être fait ». Pour le Paris Saint-Germain, cela ne fait plus aucun doute selon une source proche du dossier, la famille du joueur a « un accord de principe et a accepté l’offre mirobolante » du club de la capitale. Le journal régional donne des détails de cette proposition, ce serait un salaire annuel net à 50 millions d’euros (le plus gros de l’histoire), une prime de fidélité (une manière élégante d’évoquer le bonus à la signature) de 100 millions euros (là aussi net) et un contrat de deux ans plus une année supplémentaire. Le club ne dément pas « formellement » ces informations tandis que le clan du joueur les « tempère », mais on affirme que les discussions avancent « dans le bon sens ».

Une révolution à tous les étages à venir

Le média explique qu’après les rencontres au Qatar entre les grands patrons du PSG et la famille de Mbappé, ces derniers ont pu se rendre compte que le Paris Saint-Germain semble prêt à entamer « une vraie révolution. Du sol (les joueurs) au plafond (la direction sportive) en passant par le balcon (entraîneur). Et cela pèse. » Côté sponsors, le club de la capitale pourra négocier plus facilement avec la prolongation de Kylian Mbappé dans la poche. Est-ce la fin des montagnes russes émotionnelles pour ce dossier central dans le monde du football ? Réponse dans les prochains jours…