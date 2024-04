Le PSG s’est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions mardi soir. Légende du club de la capitale, Bernard Lama veut croire en une victoire finale, mais réclame de la prudence.

Trois ans après, le PSG retrouve le dernier carré de la Ligue des champions après sa victoire contre le FC Barcelone en quart de finale retour mardi soir (1-4). Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund en demi-finale. Beaucoup sont optimistes pour le PSG et le voient déjà en finale de la Ligue des champions. Légende des Rouge & Bleu, Bernard Lama a tenu à tempérer les ardeurs de certains.

« Il y a encore des obstacles sur la route »

« Le PSG à l’étoffe d’un champion d’Europe ? On en est loin encore. Il faut jouer les matchs avant de les gagner. Les matchs de très haut niveau, c’est impossible de savoir ce qui va se passer avant. Le match de mardi à Barcelone en est la preuve. Le PSG a très bien démarré, s’est fait contrer, a été mené et a été un peu dans le doute jusqu’à l’exclusion qui change la physionomie du match. C’était difficile à prédire. Je pense que le PSG est sur un chemin depuis dix ans, que c’est positif, mais il y a encore des obstacles sur la route, estime Bernard Lama dans une interview accordée au Parisien. Le PSG déjà en finale ? Non, pas du tout. Penser qu’on va y arriver parce qu’un adversaire est théoriquement moins fort, c’est un comportement qui a souvent été préjudiciable au sport français. La Ligue des champions, c’est le haut niveau, et Dortmund sera extrêmement difficile à battre. Il ne faut vraiment pas croire qu’on est déjà en finale. »