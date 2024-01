La piste Leny Yoro relancée pour cet hiver ?

Essoufflée depuis un moment, la piste Leny Yoro aurait été relancée par le Paris Saint-Germain, et ce, pour une arrivée dès cet hiver. D’après Fabrice Hawkins, le LOSC ne serait pas ouvert à un départ hivernal, mais son départ du Nord ne semble être qu’une question de temps.

Poussé par un enchaînement d’aléas dans le secteur défensif, le Paris Saint-Germain se doit de recruter cet hiver pour son arrière-garde. Délesté d’un Milan Skriniar (victime d’une entorse à la cheville lors du Trophée des Champions le 3 janvier dernier et opéré cinq jours plus tard à Doha) et potentiellement de Nordi Mukiele, en partance pour le Bayern Munich, le club de la capitale aborde la deuxième partie de saison en sous-effectif. Sans compter les absences de longue date de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le Slovaque ne devrait pas retrouver le chemin des terrains pendant plusieurs mois et la charnière centrale s’apparente à un duo Marquinhos–Danilo, supplée par Lucas Beraldo, la seule recrue hivernale pour l’heure. C’est pourquoi la direction parisienne s’est intéressée à plusieurs joueurs capables d’assumer le rôle qui incombera au futur défenseur, celui d’un joueur prêt tout de suite pour le haut niveau, rôle qui semble inadéquat avec le numéro 35 brésilien, à peine arrivé du championnat brésilien.

Parmi ces noms, celui de Leny Yoro était apparu à la fin de l’année 2023. Défenseur central de 18 ans évoluant à Lille, Yoro à un talent indéniable, connu de nombreux clubs français, voire même européen. Il va de soi qu’un club comme le PSG soit intéressé par un tel prospect, amené à devenir un défenseur majeur sur la scène européenne. Cependant, un transfert vers la capitale dès cet hiver semble assez compliqué, tant le prix (50M €) fixé par les dirigeants lillois doit refroidir les ardeurs de Luis Campos et tant le LOSC compte sur son jeune joueur, devenu titulaire indiscutable dans le Nord.

❗️Le PSG a tenté de réactiver la piste Leny Yoro mais Lille veut le garder cet hiver 🇫🇷💫



🔹LY a une proposition du LOSC (+1) mais la tendance n’est pas à une prolongation



🔹Bayern, MU et Real Madrid se sont renseignés



🔹Le Francais est désormais représenté par Jorge Mendes pic.twitter.com/RuQ5IMa0ZA — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2024 X : @FabriceHawkins

La piste menant au natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) s’était donc naturellement essoufflée, mais le PSG n’en démord pas. D’après Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato, le club de la capitale a voulu réactiver cette piste pour une arrivée dès cet hiver. Cependant, la porte se serait vite refermée, le LOSC serait assurément fermé à un départ pendant ce mois de janvier 2024. D’autant que les Rouge et Bleu ne disposeraient d’une enveloppe allégée de 20M €. Le club nordiste, actuellement 5e au classement de la Ligue 1 Uber Eats, souhaiterait même prolonger son talent pour une année supplémentaire, afin de lier au LOSC jusqu’en juin 2026, mais la tendance du joueur ne serait pas à une prolongation. Ciblé par plusieurs clubs européens, notamment le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United, Yoro semble se profiler vers un départ, l’été prochain. Fabrice Hawkins rajoute également que l’international espoir est désormais représenté par un certain Jorge Mendes, proche de Luis Campos, qui n’est dorénavant plus à présenter.