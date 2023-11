La présence de Marquinhos contre Newcastle déjà compromise ?

Touché aux ischios-jambiers avec le Brésil la nuit dernière, Marquinhos devrait faire l’impasse sur la rencontre face à Monaco ce vendredi.

Le moindres que l’on puisse dire, c’est que la trêve internationale a eu de fâcheuses conséquences pour le PSG. Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont, tous deux, revenus blessés de leur sélection respective. Le premier cité est out jusqu’en 2024, le second devrait pouvoir revenir assez rapidement si tout se passe correctement. Reste qu’il devrait tout de même manquer quelques échéances, et non des moindres.

🚨 WZE & Marquinhos blessés, les déceptions au poste de 9… Luis Enrique va devoir faire des CHOIX !



☄️ Asensio, Lee Kang-in, Mukiele, Barcola… À EUX DE JOUER !



Des absences inquiétantes ?

Quelle place pour ces joueurs ?

Une nouvelle hiérarchie ?https://t.co/VZDWVRRgE3 pic.twitter.com/wYudb1LbAf — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 22, 2023

Kylian Mbappé déjà de retour

Déjà, comme on peut s’en douter, le défenseur auriverde manquera la rencontre de ce vendredi face à Monaco au Parc des Princes (13e journée de Ligue 1). Mais selon Le Parisien, il est également fort probable qu’il soit également d’ores et déjà forfait face à Newcastle en Ligue des Champions. Pour le reste, Marco Asensio et Presnel Kimpembe se rapprochent toujours plus du retour. Les deux hommes ont pu prendre part une nouvelle fois à la séance du jour avec leur coéquipiers. Séance où figurait également Kylian Mbappé et le tout jeune Senny Mayulu.