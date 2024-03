Ce soir, le PSG s’est imposé contre la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (1-2). Une victoire, cumulée à celle de l’aller au Parc des Princes (2-0), qui permet au club de la capitale de retrouver les quarts de finale de la compétition, trois ans après sa dernière participation. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG est revenu sur la rencontre, la qualification, et sur Kylian Mbappé, double buteur ce soir.

Son analyse de la rencontre

« On est content et satisfait. L’équipe a répondu présent. On a été ambitieux. On a réalisé un bon match et on a empêché la Real Sociedad de progresser. »

La performance de Mbappé

« Il ne faut pas le gérer. Il se gère lui-même. Il avait une position plus fixe que d’habitude. Il était plus sur l’aile gauche pour lui laisser plus de liberté et devant le but, il est létal. »

Le positionnement d’Ousmane Dembélé

« Notre objectif était de générer de la supériorité. On a eu des options d’être face au but. L’équipe a été formidable. Nuno Mendes a été aidé et la Real n’a pas pu résoudre cette supériorité. »

Son objectif en Ligue des champions

« Il y a une chose : personne ne nous bat dans l’ambition. Personne n’a autant d’ambition que nous et on n’a jamais gagné la Ligue des champions. Il faut demander aux rivaux s’ils veulent tomber sur le PSG. Aucun ne dira oui. On a été l’une des meilleures équipes en phase de poules. On est en train de nous améliorer. On abordera le prochain tour avec la même ambition. »

A voir aussi : Beraldo : « Jouer les quarts de finale, c’est un rêve devenu réalité »

Le style de jeu de son équipe

« Mes équipes sont toujours très agressives. On presse avec 45 mètres dans notre dos sans être intimidé. On peut avoir de meilleurs résultats, mais ce n’est pas un souci pour moi. On peut battre n’importe qui. Les matchs importants arrivent et on n’a pas peur. »

Le PSG peut remporter la Ligue des champions ?

« Depuis que je suis arrivé, c’est le trophée à gagner. C’est une pression pour nous mais on n’a aucune peur. On se met la pression nous-mêmes. On était l’équipe la plus jeune en phase de poules. Cet objectif doit rester une ambition. »