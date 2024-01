Ce samedi après-midi, la Real Sociedad, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, jouait contre le Rayo Vallecano. Le club basque a concédé le nul et vu deux nouveaux joueurs sortir sur blessures.

Alors que le PSG joue contre Brest demain soir (20h45, Prime Video) en clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1, son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Real Sociedad, jouait ce samedi dans le cadre de la 22e journée de Liga. Le club basque recevait le Rayo Vallecano, treizième du championnat espagnol. Après trois victoires de suite toutes compétitions confondues, la Real voulait poursuivre sa belle passe et se rapprocher provisoirement du top 5 de la Liga.

Robin Le Normand touché musculairement

Dans un match assez ennuyeux, la Real Sociedad n’a pas réussi à battre le Rayo Vallecano. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) qui stoppe la bonne dynamique du club basque. Avec deux matches de plus que l’Atlético de Madrid et un de plus que l’Athletic Bilbao, il pourrait voir le top cinq s’éloigner (actuellement cinq points d’écart). Outre le match nul, la Real Sociedad a encore perdu deux joueurs sur blessure ce samedi après-midi. Arsen Zakharyan a été touché à la cheville gauche et a dû quitter ses partenaires dès la demi-heure de jeu. En toute fin de match, Robin Le Normand s’est blessé musculairement. L’international espagnol est sorti du terrain en grimaçant. Il faudra attendre quelques heures, voire quelques jours, pour connaître la gravité des blessures des deux joueurs et leurs participations ou non au match aller des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG.