La revue de presse espagnole avant Real Sociedad / PSG

À quelques heures du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG, la presse espagnole se montre confiante et croit en l’exploit des Basques.

À quelques heures du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), l’excitation commence à monter chez les supporters parisiens. Si en France, la presse se concentre principalement sur la relation complexe entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, en Espagne, les médias sont tous à l’unisson derrière la Real Sociedad. En effet, la presse sportive ibérique croit en un exploit des Txuri-urdin.

La presse espagnole veut croire en l’exploit de la Real Sociedad

La Une du Mundo Deportivo version basque titre « Il faut y croire. » Dans ses pages intérieures, MD explique : « Il ne reste plus qu’à y croire. Avant le match de ce soir, la Real est éliminée, hors de la Ligue des champions, après une sanglante défaite 2-0 à l’aller contre le PSG. Mais ils ont 90 minutes, voire 120, pour se relancer et réaliser leur premier miracle dans l’histoire d’Anoeta. » Mais le club basque n’est pas au mieux de sa forme avec une seule victoire sur les neuf dernières rencontres dont une élimination en demi-finales de Coupe du Roi. Mais, l’exploit est possible selon le quotidien espagnol. « L’histoire du club a connu des rebondissements inattendus et certains d’entre eux ont conduit à la gloire. Il faut revenir de 2-0 contre l’un des favoris au titre, contre le meilleur joueur du monde, dans un contexte de tristesse et de frustration dues aux derniers résultats et à l’élimination inattendue de Majorque en demi-finale. Bref, le scénario idéal, parfait pour un exploit, pour assister à une soirée mémorable. »

Même son de cloche du côté de Marca, qui consacre également sa Une à ce match entre le PSG et la Real Sociedad. « Tout n’est pas dit », titre le journal madrilène. « La Real Sociedad est convaincue que si elle retrouve la forme qu’elle a montrée au cours des premiers mois de cette saison et non sa forme récente, elle peut renverser le déficit de 2-0 du PSG à l’aller et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un objectif qui a incité Imanol Alguacil à réserver la plupart de ses joueurs clés pour le match de LaLiga du week-end dernier (…) Tout n’est pas dit et tout n’est pas fait, dans cette double confrontation. La Real rêve d’une remontada contre le PSG et d’une place en quarts de finale. Les Basques, même s’ils sont au plus mauvais moment de leur saison, sont à la recherche d’une performance héroïque face à Mbappé et les siens », rapporte Marca. De son côté, AS a préféré consacrer sa Une à Kylian Mbappé, en titrant : « Avec toi, Mbappé. Le Français joue pour la première fois en Espagne depuis qu’il a annoncé son départ du PSG (…) La Real est à la recherche d’une remontée historique. »