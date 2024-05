À seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est l’un des cadres de Luis Enrique cette saison. Le titi parisien a vu sa valeur marchande fortement augmenter cette saison.

Lancé dans le grand bain à seulement 16 ans par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a impressionné dès ses premiers pas en professionnel avec le club de la capitale. Lors de cette saison 2023-2024, le titi est un titulaire indiscutable avec Luis Enrique. Auteur d’une très bonne première partie de saison, qui lui a valu une convocation et une première sélection en équipe de France, il est un peu plus en difficulté depuis le début de l’année 2024. Sa blessure avec l’équipe de France et le fait qu’il ne souffle pas beaucoup peuvent expliquer sa méforme actuelle.

Une valeur marchande estimée à 60 millions d’euros

Malgré cela, le PSG est satisfait des performances de son titi et l’a récemment prolongé jusqu’en juin 2029. Il est le futur du club de la capitale et sera le nouveau visage du projet parisien après le départ de Kylian Mbappé. Même s’il se sent bien à Paris et qu’il ne compte pas partir, il a attisé les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Avec ses performances sur le terrain, il a vu sa valeur marchande explosé. Comme le rapporte le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur a augmenté de 40 millions d’euros, passant de 20 à 60, entre le début et la fin de la saison 2023-2024. Son coéquipier, Bradley Barcola, a lui aussi sa côte augmenté passant de de 18 à 40 millions d’euros.