Pour son déplacement sur la pelouse de San Siro mardi, le PSG fera face à un adversaire qui connaît un gros passage à vide depuis quelques semaines.

Le PSG a parfaitement préparé son match de Ligue des champions. Face au Montpellier Hérault vendredi, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à leur adversaire avec un large succès (3-0) et aucun nouveau blessé à déplorer. De quoi faire le plein de confiance avant le déplacement sur la pelouse de l’AC Milan mardi, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. De son côté, le club milanais a poursuivi sa mauvaise série actuelle.

Theo Hernandez incertain face au PSG

Ce samedi, la soirée avait déjà mal débuté pour les Rossoneri avant même le coup d’envoi face à l’Udinese. En effet, Theo Hernandez a été touché à la cheville pendant l’échauffement et est donc incertain pour le match face au PSG mardi. Il a été remplacé par l’ancien Parisien, Alessandro Florenzi. Sur une série de trois matches sans victoire (défaites face à la Juventus et le PSG et match nul contre le Napoli), les joueurs de Stefano Pioli avaient à coeur de se relancer face à l’Udinese, qui n’avait pas connu la victoire depuis le début du championnat. Mais dans un match haché, le club milanais s’est incliné (0-1) sur un penalty Roberto Pereyra après l’heure de jeu (62′), concédé par le joueur formé au PSG Yacine Adli, et n’ont pas su revenir au score. Les Milanais ont une nouvelle fois fait preuve d’une grosse inefficacité offensive avec 14 tirs mais seulement 4 cadrés.

Avec ce revers, l’AC Milan reste troisième du classement et compte désormais six points de retard sur son rival l’Inter Milan. À cela s’ajoute l’incertitude autour de Theo Hernandez, homme fort et titulaire indiscutable des Rossoneri. Le coach milanais n’a pas pu donner plus d’indication sur la blessure de son joueur en après-match : « Théo Hernandez a pris un coup à la cheville, j’espère le récupérer dans deux ou trois jours. » Mais comme indiqué en veille de match, Stefano Pioli avait annoncé les retours de Ruben Loftus-Cheek, entré en jeu face à l’Udinese, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze et possiblement Simon Kjaer pour la réception du PSG. Dernier du groupe avec 2 points, la formation italienne jouera très gros face aux Rouge & Bleu pour encore avoir un espoir d’une qualification en 8es de finale de la compétition.