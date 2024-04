Lamine Yamal confiant pour le match aller contre le PSG

Dans cinq jours, le PSG reçoit le FC Barcelone – au Parc des Princes – en quart de finale aller de la Ligue des champions. Lamine Yamal se dit confiant pour cette manche aller.

C’est le match que les supporters des deux équipes attendent avec impatience. Dans cinq jours, le PSG affronte le FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Alors que le club de la capitale doit jouer une rencontre, contre Clermont en Ligue 1 demain soir, l’équipe catalane, elle, ne rejouera que contre le PSG, neuf jours après sa dernière rencontre. Quelques jours avant ce choc, Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone (16 ans) a donné une interview au Mundo Deportivo. Au moment d’évoquer cette manche aller, l’international espagnol s’est montré confiant.

A voir aussi : LdC : Le FC Barcelone finalement quasi au complet au Parc des Princes ?

Lamine Yamal se voit buteur au Parc des Princes

« Comment j’aborde ce match ? Avec beaucoup d’enthousiasme. C’est mon premier quart de finale et c’est un rêve de pouvoir y jouer. Comment battre le PSG ? Jouez comme nous jouons, jouer notre jeu et les dominer. Nous sommes tous concentrés en pensant au match de mercredi, qui sera l’un des plus importants de la saison. Un pronostic pour mercredi ? 0-1. Et qui marquera ? Moi. » Dans cette interview, Lamine Yamal a aussi expliqué rêver de fouler la pelouse de Wembley le 1er juin prochain, jour de la finale de la Ligue des champions. « Rêver de la Champions League à Wembley ? Je crois que oui. Toutes les équipes ont désormais les mêmes possibilités. Il faut battre le PSG et puis en demi-finale, tout peut arriver. »