L’annonce de Mbappé n’a pas perturbée le groupe selon Danilo

Cette semaine a été marquée par l’annonce de Kylian Mbappé de son départ du PSG à la fin de la saison. Une annonce, pas encore officielle, qui n’a pas perturbé le groupe, assure Danilo Pereira.

Au lendemain du succès du PSG – au Parc des Princes – en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0), beaucoup de médias partout dans le monde ont expliqué que Kylian Mbappé avait fait son choix pour son avenir et qu’il l’avait annoncé à son président, Nasser al-Khelaïfi. Après sept ans à Paris, il aurait décidé de quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat. Même s’il n’a pas dévoilé sa future destination au dirigeant parisien, il ne se fait guère de doute qu’il rejoindra le Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (244 buts) a également dévoilé son choix à ses coéquipiers avant l’entraînement de veille de match.

« Kylian et Ousmane sont des références ici, ça change un peu quand ils ne sont pas là »

Présent en zone mixte à l’issue de la victoire du PSG contre Nantes ce soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (0-2), Danilo Pereira a été interrogé sur cette annonce. Il a été demandé à l’international portugais si elle avait perturbé les joueurs parisiens avant cette rencontre à la Beaujoire. « La semaine de Mbappé ? Ce n’est pas à moi de parler de ça. Si cela a pu perturber le groupe ? Je ne pense pas », lance le numéro 15 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Il a aussi été questionné sur les non-titularisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ce soir. « Ça change la dynamique mais on a de bons joueurs, qui peuvent faire la différence. Kylian et Ousmane sont des références ici, ça change un peu quand ils ne sont pas là. Mais je ne pense pas qu’on ait fait un mauvais début de deuxième période à cause de ça. Il y a beaucoup de matches, c’est normal qu’il faille reposer des joueurs. »