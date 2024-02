L’appel à la mobilisation du CUP avant PSG / Real Sociedad

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Le Collectif Ultras Paris a appelé les supporters du PSG à tous se mobiliser autour de cette affiche.

Les supporters et les joueurs du PSG attendaient ça depuis deux mois. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Déjà présent au Campus PSG dimanche lors de la séance d’entraînement des Parisiens, le Collectif Ultras Paris (CUP) a demandé une mobilisation générale aux supporters du PSG autour de cette belle affiche européenne. Dans un post sur les réseaux sociaux, les Ultras Parisiens ont appelé tous les titulaires d’un billet pour le match à se préparer à une soirée de folie et à se rendre le plus tôt possible au Parc des Princes.

« Le doux parfum de la Ligue des Champions va résonner à nouveau dans l’enceinte mythique du Parc des Princes, alors que le PSG reçoit la Real Sociedad. Une rencontre qui revêt une importance capitale pour notre club et notre ville. À match exceptionnel, ambiance exceptionnelle !!! Il est de notre devoir de l’être tout autant en tribune et de cultiver cette ferveur et ce grain de folie qui ont forgé notre légende. Nous devons faire en sorte que le Virage Auteuil et toute l’enceinte du Parc des Princes vibrent de manière inégalée afin de propulser notre équipe vers la victoire. Peu importe le score, demain soir, nous resterons fidèles à notre équipe et nous serons son deuxièmes poumons, son second souffle ainsi que son douzième homme. De la première à la dernière seconde, nous sollicitons chacun de se donner à fond et de donner le meilleur de lui-même. Comme lors de toutes les grandes affiches, un tifo sera déployé dans notre Virage. […] Ensemble, nous allons une fois de plus ébranler l’Europe et faire trembler notre adversaire. Ensemble, plus que jamais nous sommes invincibles. Allez Paris !!!«