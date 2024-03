L’arbitre de la demi-finale entre le PSG et Rennes dévoilé

Trois jours après le Classico, le PSG retrouvera Rennes, au Parc des Princes, en demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Ruddy Buquet.

Le PSG entame deux semaines intenses avec le Classico dimanche soir, la demi-finale de Coupe de France contre Rennes mercredi soir, le match contre Clermont en Ligue 1 trois jours plus tard et la double confrontation contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Après deux saisons sans remporter la Coupe de France, les Parisiens voudront de nouveau soulever le trophée de la doyenne des compétitions en France le 25 mai prochain. Pour cela, il faudra éliminer le Stade Rennais.

Il arbitra le PSG pour la cinquième fois cette saison

Ce choc, qui se déroulera au Parc des Princes, sera arbitré par Monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté par Julien Pacelli et Cédric Favre. Willy Delajod officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Bruno Coué. L’homme en noir de 47 ans a déjà arbitré à quatre reprises le PSG cette saison, à chaque fois en Ligue 1. Lors des victoires contre Montpellier (3-0, 11e journée), Metz (3-1, 17e journée) et Strasbourg (1-2, 20e journée) et le nul sur la pelouse de Monaco (0-0, 24e). Il a aussi été au sifflet de deux rencontres de Rennes, deux victoires contre Nantes (3-1, 7e journée) et Reims (3-1, 13e journée). En 20 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 70 cartons jaunes, quatre cartons rouges et accordé sept penaltys.