L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Brest dévoilé

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Brest en clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Un choc qui sera arbitré par Clément Turpin.

Après son succès en Coupe de France contre l’US Orléans (1-4), le PSG retrouve les terrains ce week-end avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois en clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Avant de se retrouver le 7 février, toujours au Parc des Princes, pour le huitième de finale de Coupe de France, les deux équipes s’affronteront ce dimanche dans un choc entre le leader et le troisième du championnat. Une rencontre au sommet qui sera arbitrée par Clément Turpin.

Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG

L’homme en noir de 41 ans sera assisté par Nicolas Danos et Julien Haulbert. Mickaël Leleu officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pierre Gaillouste et Christian Guillard. Cette saison, Monsieur Turpin a arbitré à une reprise le PSG, lors de la défaite contre Nice le 15 septembre dernier (2-3). Il n’a pas été au sifflet d’une rencontre du club breton. En quatorze matches toutes compétitions confondues, il a distribué 50 cartons jaunes et quatre cartons rouges. Il a également sifflé cinq penaltys.