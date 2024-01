L’arbitre de la rencontre entre Strasbourg et le PSG dévoilé

Le PSG va retrouver la Ligue 1 vendredi soir en ouverture de la 20e journée avec un déplacement à Strasbourg. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après son frustrant match nul contre Brest (2-2) le week-end dernier, le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir (21 heures, Prime Video) avec le déplacement à Strasbourg pour le compte de la vingtième journée. Les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire et reprendre provisoirement neuf points d’avance en tête du championnat, avant la rencontre entre ses deux poursuivants, Brest qui reçoit Nice dimanche après-midi (17h05).

Au sifflet d’un match du PSG pour la troisième fois de la saison

Cette rencontre entre les Strasbourgeois et le PSG sera arbitrée par Ruddy Buquet. L’homme en noir sera assisté par Julien Pacelli et Steven Torregrossa. Gaël Angoula officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérémie Pignard et Mehdi Mokhtari. Monsieur Buquet a arbitré le PSG à deux reprises cette saison. Lors des victoires contre Montpellier (3-0, 11e journée de Ligue 1) et face au FC Metz (3-1, 17e journée). Il a également été au sifflet d’un match de Strasbourg, lors de la large défaite contre Monaco (3-0) lors de la deuxième journée de Ligue 1. En 14 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 51 cartons jaunes, trois rouges. Il a aussi sifflé quatre penaltys.