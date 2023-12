L’AS Roma serait décidée à rompre le prêt de Renato Sanches

Tout juste arrivé à l’AS Roma l’été dernier, Renato Sanches serait déjà en danger, le club italien serait prêt à rompre le prêt du Portugais dès cet hiver.

Pas facile pour Renato Sanches en Italie… Arrivé en prêt à l’AS Roma l’été dernier, le Parisien cumule seulement 227 minutes depuis le début de la saison. Enchaînant les blessures, le Portugais ne trouve la confiance trouver une régularité et assurer de bonnes performances sur le terrain. Et cette situation ne convient pas vraiment aux dirigeants italiens. Déjà au mois de septembre, José Mourinho, entraîneur du club italien, avait dévoilé ses premiers doutes sur la forme physique de son joueur : « Renato Sanches est un joueur qui est trop souvent incertain. C’est difficile à comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. »

L’AS Roma n’en peut plus…

Rien ne semble s’arranger en avançant pour Renato Sanches qui s’attire maintenant les foudres de son directeur sportif, Tiago Pinto, qui serait prêt à rompre son prêt dès cet hiver. En effet, selon les informations de Foot Mercato, la direction de l’AS Roma semblerait décidée à renvoyer le Portugais en direction du Paris Saint-Germain afin de libérer une place pour un joueur plus méritant dans leur effectif. Si cette opération se réalise, le joueur pourrait avoir du mal à retrouver une destination, ne rentrant pas dans les plans de Luis Enrique. De plus, le club de la capitale française semble déjà sur une piste au milieu de terrain, à l’image de Gabriel Moscardo, jeune pépite brésilienne.