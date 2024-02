Alors que Kylian Mbappé quittera le PSG a l’issue de la saison, le conseiller sportif du club, Luis Campos, pourrait le rejoindre au Real Madrid.

Avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat, le PSG va débuter une nouvelle ère cet été. Et pour compenser la perte du meilleur buteur de l’histoire du club, le board parisien pourrait signer plusieurs joueurs d’envergure tournés vers le collectif. Mais l’avenir d’un autre personnage important sera également scruté de près : Luis Campos. Arrivé à l’été 2022, au même moment que la prolongation de la star, le dirigeant portugais pourrait aussi quitter le navire. Très proche du clan Mbappé, qu’il connaît depuis Monaco, l’homme de 59 ans n’a pas réussi à convaincre le champion du Monde de prolonger l’aventure à Paris et pourrait être l’une des victimes de ce dossier raté. Même s’il n’a pas encore annoncé son choix, le Real Madrid est aujourd’hui le club le mieux placé pour accueillir l’attaquant de 25 ans. Et le numéro 7 parisien pourrait être accompagné de Luis Campos.

Luis Campos concentré sur le projet parisien

Déjà dans le viseur du Real Madrid avant son arrivée à Paris en 2022, le conseiller sportif parisien est un nom qui revient avec insistance du côté des Merengue, indique Foot Mercato. Critiqué pour ses mercato jugés décevants, le Portugais reste malgré tout pleinement concentré sur le projet parisien, après avoir mis fin à son aventure avec le Celta Vigo en décembre dernier. Mais, son nom est encore cité dans les bureaux du club espagnol. « L’idée de voir le Lusitanien revenir au Real Madrid (où il est déjà passé en 2010 et 2013) et ainsi suivre Kylian Mbappé est donc une réelle possibilité », précise FM.

De son côté, le journaliste de AS, André Onrubia Ramos, rapporte que Luis Campos n’est pas assuré de rester au PSG à l’issue de la saison. Si le principal concerné veut poursuivre ses fonctions à Paris, l’échec du dossier Mbappé pourrait lui être fatal. « Le propriétaire du Paris Saint-Germain estime que Campos est l’un des responsables de la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. » Selon le quotidien espagnol, deux clubs européens, dont les noms n’ont pas filtré, suivent avec attention le sort réservé au conseiller sportif et ont déjà montré leur intérêt. Avec le départ de la star française, Luis Campos voit son avenir en suspens au PSG. Le Lusitanien considère qu’il a la force de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu mais le dernier mot reviendra à la haute sphère parisienne, « qui ne supporte pas, par fierté, de ne pas avoir réussi à convaincre Mbappé de rester au PSG », conclut AS.