En ce dernier jour de mercato, le PSG a encore quelques dossiers à régler. Mais concernant celui de Layvin Kurzawa, le board parisien devra faire face au choix du joueur d’aller au bout de son bail.

En ce dernier jour de mercato, le PSG a encore quelques dossiers à gérer. Après avoir annoncé les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui rejoindra le groupe à partir de l’été prochain, le club de la capitale pourrait en avoir finir avec ses emplettes durant ce marché hivernal. Comme le rapporte Le Parisien, « il n’est pas garanti qu’un joueur débarque dans les prochaines heures. » Avec la blessure longue durée de Milan Skriniar, un renfort supplémentaire dans le secteur défensif n’aurait pas été de trop mais la cible prioritaire des dirigeants, Leny Yoro, va rester au LOSC cet hiver. Ainsi, « aucun nom ne se dégage pour l’instant. Luis Enrique souhaitait un défenseur alliant vitesse et qualité de relance. »

Kurzawa a rejeté une offre de Galatasaray

Dans le sens des départs, un dossier occupe l’actualité depuis l’ouverture du mercato hivernal, celui d’Hugo Ekitike. L’ancien Rémois ne fait plus partie des plans du PSG et voit l’Eintracht Francfort montrer un réel intérêt à son égard. L’attaquant de 21 ans est d’accord pour rejoindre l’équipe de Bundesliga après avoir consenti à des efforts sur son salaire. Mais, les deux formations discutent depuis plusieurs semaines pour trouver la meilleure entente possible. « Le club allemand a bien proposé un prêt avec option d’achat obligatoire à hauteur de 20 millions d’euros mais les dirigeants parisiens ne braderont pas un joueur qu’ils ont acheté près de 35 M€. Ils en demandent au moins 30 », rappelle le quotidien francilien.

Autre départ évoqué depuis plusieurs semaines, celui de Layvin Kurzawa. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 31 ans était invité à trouver une porte de sortie lors de cette période de transferts. Mais cela paraît compliqué à quelques heures de la fermeture du marché. Toujours selon LP, « le latéral gauche semble décidé à aller au bout de son contrat. » L’ancien Monégasque a refusé toutes les propositions qui sont arrivées sur la table, dont une de Galatasaray ces derniers jours. Concernant le cas Nordi Mukiele, il devrait finalement rester à Paris après avoir été sollicité par le Bayern Munich pendant plusieurs jours. Ce dernier jour de mercato s’annonce très calme du côté du PSG, à moins d’une belle opportunité surprise de dernière minute.