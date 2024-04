Avec sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG va voir son calendrier bouleversé jusqu’à la fin de la saison. En effet, s’il ne connaît pas encore la date exacte du match aller face au Borussia Dortmund, le club de la capitale pourrait voir sa 31e journée de Ligue 1 Uber Eats reprogrammée.

Le Paris Saint-Germain connaîtra les dates exactes de sa demi-finale ce mercredi soir ou jeudi matin au plus tard. Si son adversaire est le Borussia Dortmund, le match aller se jouera le 30 avril prochain ou le 1er mai. La manche retour, au Parc des Princes, sera elle le 7 ou 8 mai prochain. Si l’UEFA coche le 30 avril pour le match aller entre le BVB et le PSG au Signal Iduna Park, la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats sera reprogrammée pour le club de la capitale. En ce sens, Le Havre, adversaire du Paris Saint-Germain, a d’ores et déjà été informé par la LFP de la décision. Cependant, le fait que ces aménagements de calendrier pour le PSG interviennent en fin de saison pourrait poser problème. En effet, selon nos confrères de L’Equipe qui relatent le règlement de la Ligue Professionnelle de Football, « il ne doit pas y avoir, ‘en règle générale’ des rencontres reprogrammées avant les deux dernières journées d’une saison dont les matches se disputent tous le même jour et à la même heure« .

Face à cette situation, Le Havre, qui joue son maintient en cette fin de saison, devrait s’opposer au report de son match face au PSG. Pour cela, le président normand, Jean-Michel Roussier, pourrait saisir le Comité national olympique du sport français (CNOSF) et ensuite, si besoin, le tribunal administratif. Programmée le 4 mai prochain entre la demi-finale aller et la demi-finale retour, la 32e journée de L1 face à l’OGC Nice devrait être l’objet des mêmes problématiques.

Calendrier du PSG jusqu’à la fin de la saison