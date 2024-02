Auteur du deuxième but du PSG ce mercredi soir face à la Real Sociedad (2-0), Bradley Barcola pourrait voir sa réalisation être récompensée par l’UEFA.

Titulaire au sein d’un trio offensif qui donne satisfaction depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola a disputé sa deuxième rencontre dans la peau d’un titulaire en Ligue des champions. Une juste récompense pour l’ailier de 21 ans qui monte en puissance au fil de la saison. Ce mercredi face à la Real Sociedad, l’ancien Lyonnais a semblé inhibé par l’enjeu de la rencontre en première période, mais a réussi à faire un match consistant au niveau défensif (5 ballons récupérés et 4 tacles réussis sur 5). Et à l’image de l’ensemble de l’équipe, Bradley Barcola a montré un meilleur visage en seconde période. Grâce à sa réalisation, il a permis à sa formation de se mettre à l’abri avant de sortir sous les ovations du Parc des Princes.

À voir aussi : PSG / Real Sociedad : les notes des Parisiens dans la presse

Sa première réalisation en Ligue des champions lui permet d’être en lice pour le titre du plus beau but de la semaine. Le Parisien sera à la lutte avec Phil Foden (Manchester City), Brahim Diaz (Real Madrid) et Magnus Mattsson (Copenhague). Pour voter c’est ici. Auteur de l’ouverture du score ce mercredi, Kylian Mbappé est perçu comme le sauveur des Parisiens dans la presse. Et le numéro 7 des Rouge & Bleu a été élu homme du match et fait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de la semaine. L’international français sera en concurrence avec Kevin De Bruyne (1 but et 1 passe décisive / Manchester City), Brahim Diaz (1 but / Real Madrid) et Mattéo Guendouzi (Lazio Rome). Pour votez, c’est ici.

🧙‍♂️ Brahim Díaz solo brilliance

🔗 Foden finishes the team move

⚡ Barcola in full flow

💫 A special first #UCL goal for Mattsson



Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2024