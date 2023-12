Le PSG a su arracher sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund grâce à son match nul (1-1). Cependant, le contenu de la rencontre est lui toujours à pointer du doigt, notamment au milieu de terrain.

Comme à l’accoutumée lors des grands rendez-vous, le milieu de terrain est un secteur de jeu primordial, où tout se joue. Et dans ce domaine, le PSG a souvent failli, comme ce mercredi au Signal Iduna Park. En effet, dans l’entrejeu, sur la pelouse, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su répondre présent face aux joueurs du Borussia Dortmund, notamment dans le domaine des duels. S’il a été élu homme du match et buteur sauveur pour le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a été à la peine physiquement. Le titi parisien a remporté 2 duels sur 9 disputés. Vitinha en a disputé autant, et remporté 3. Dans l’entrejeu Rouge & Bleu, Kang-In Lee a lui disputé 11 duels pour 3 remportés. L’entrant Manuel Ugarte a lui été au duel à une reprise, sans l’avoir remporter. Au total, les joueurs du PSG ont disputé 29 duels, pour 8 remportés. Les chiffres dressés par le compte Twitter @ParisStats ajoutent également une comparaison avec le seul Julian Brandt du côté du Borussia Dortmund qui a remporté 9 duels sur 13.

Pour la suite de la compétition, le PSG devra être bien plus solide sur des rencontres à élimination directe. En effet, s’il semble satisfait de la qualification, et ce, légitimement, Luis Enrique assure que ses joueurs seront à un bien meilleur niveau au moins de février prochain : « En premier lieu, je suis très content. On a toujours, au cours de ces six matchs, essayer de gagner. La suite ? Il y a 11 nouveaux transferts, il y a un nouveau staff et il y a même eu un nouveau campus d’entraînement. En février, nous serons beaucoup plus forts. Aucune des équipes qui a terminé première de poule ne voudra tomber sur le PSG. Demandez-leur« , a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.