LdC : Histoire, enjeux et clés du match entre le PSG et l’Atlético Madrid

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit ce mercredi soir (21h sur Canal +) l’Atlético Madrid. Zoom sur l’histoire, les enjeux et clés du match.

Le PSG affronte un adversaire inédit ce mercredi soir au Parc des Princes. En effet, le club de la capitale, en compétition officiel n’a jamais croisé la route de l’Atlético Madrid. Cependant, deux rencontres amicales se sont jouées entre les deux clubs : le 2 août 2009 à Londres (1-1) et le 30 juillet 2008 à Singapour pour l’ICC (victoire 3-2). Les Colchoneros vont devenir le 10e adversaire espagnol du Paris Saint-Germain après le FC Barcelone, le Real Madrid, La Corogne, le Séville FC, l’Athletic Bilbao, le Valence CF, le Racing Santander, la Real Sociedad et le Gérone FC. Un record pour le PSG après l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie (6 adversaires). Au Parc des Princes, le PSG reste sur une série de 13 matchs sans défaite lors des phases de groupes de C1 (11 victoires, 2 nuls).

Dans l’histoire, pas moins de neuf joueurs ont porté les couleurs du PSG et l’Atlético Madrid : Grégory Coupet, Kevin Gameiro, Ramon Heredia, Lucas Hernandez, Hugo Leal, Mateja Kezman, Peter Luccin, Cristian Rodriguez et Thiago Motta. Carlos Bianchi a lui entraîné le club madrilène. Les chiffres et faits ont été dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.