Le PSG a su faire la différence sur le plan collectif face à la Real Sociedad cette semaine afin de se hisser en quart de finale de Ligue des Champions. Cependant, sur le plan individuel, Kylian Mbappé a tout de même su tirer son épingle du jeu.

Sur la pelouse du Stade Aneota, le PSG est venu à bout de la Real Sociedad (1-2) cette semaine en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les deux buts parisiens sont les œuvres de Kylian Mbappé. Ce dernier, en portant les siens vers la victoire, est en course pour être nommé joueur de la semaine de Ligue des Champions, mais son ouverture du score dès le 15 minute est également en course pour être élue but de la semaine. Au coup de sifflet finale, le numéro 7 du PSG a été nommé homme du match avec le trophée UEFA. Une performance individuelle récompensée tant il est le seul joueur du Paris Saint-Germain a apparaître dans l’équipe type de la semaine de l’UEFA Champion’s League.

Image : UEFA