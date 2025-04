LdC : La presse anglaise dithyrambique avec le PSG après son succès face à Aston Villa

Le PSG a fait le travail ce mercredi soir en quart de finale aller de C1 en s’imposant 3 buts à 1 face à Aston Villa. Si le résultat est satisfaisant, les hommes de Luis Enrique ont impressionné sur le terrain, en témoigné les titres de la presse anglaise au lendemain de la rencontre.

Huit ans après la remontada du FC Barcelone face au PSG, « C’est désormais Unaï Emery qui a besoin de la remontada » comme le titre The Independant. En effet, après la défait de son équipe 3 buts à 1, l’ancien coach du Paris Saint-Germain doit remonter deux buts, à cause d’une réalisation de Nuno Mendes dans les ultimes secondes : « Aston Villa était à 75 secondes d’un résultat satisfaisant« , écrivent nos confrères du Daily Mail, qui ne n’imaginent pas les Parisiens rester muets à Birmingham : « Le PSG a désormais toutes les chances de son côté. Ce n’est pas une équipe sans faiblesses, et Villa sait qu’il peut les perturber balle au pied. Mais il est presque impossible d’imaginer une équipe aussi puissante ne pas marquer au moins un but à Birmingham, et c’est là, fondamentalement, que réside sa force« . Un constat partagé par The Guardian : « Franchement, il est difficile d’imaginer que le PSG ne marque pas à Villa Park« . Dans les colonnes de The Sun a dressé son constat, avec les regrets que peuvent avoir les Villans : « Pendant si longtemps, Villa a maintenu le PSG, l’une des plus puissantes forces offensives la planète, à un seul but d’avance avant le match retour de mardi prochain. Mais dans les dernières secondes, Mendes a dépassé Emi Martinez, laissant Villa avec une sérieuse montagne à gravir ». Une montagne à gravir soulignée également chez The Independant : « Villa a une tâche colossale pour renverser ce déficit la semaine prochaine« .

Des individualités qui ont impressionné outre Manche

Après avoir été mené au score, le PSG a su réagir et creuser l’écart afin de s’imposer et confirmer sa domination dans le jeu. Pour cela, les attaquants Parisiens ont inscrit de jolis buts : « Le but de Doué était magnifique, et pourtant, sans doute pas le plus beau du match. Le quatrième but de Kvaratskhelia depuis son arrivée de Naples était tout simplement magnifique » relatent The Independant. Les offensifs du PSG ont mené la vie dure à la défense d’Aston Villa, notamment sur les ailes, comme le souligne The Guardian : « On se demandait combien de latéraux Unai Emery aurait besoin pour contenir le trio offensif affamé du PSG, composé de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Doué, le jeune prodige« .

Dans les colonnes du Daily Mail, Désiré Doué a été crédité de la note de 8,5 : « Quelle recrue fabuleuse ! Il a commencé le match en essayant d’en faire trop, mais a rapidement trouvé son rythme dans un rôle offensif libre et a marqué un but sensationnel« .