En l’emportant sur la pelouse du Stade d’Anoeta (1-2), le PSG se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Une performance collectives aboutie en terres basques de la part des hommes de Luis Enrique, mais un seul d’entre eux a retenu l’attention de la presse espagnole.

Au terme de la victoire du PSG face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé, grâce à son doublé, a été élu homme du match par l’UEFA. Une bonne copie rendue par l’attaquant français qui s’est vu noté 8/10 dans les colonnes de L’Equipe et 8,5/10 chez nos confrères du Parisien. Si la presse française a été conquise par la prestation du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, en Espagne, Kylian Mbappé n’échappe pas aux éloges. Le champion du monde 2018 fait la Une de Marca sur laquelle il est qualifié d’imparable ! « Il y a des gens qui en ont déjà un peu marre de Kylian Mbappé qui est, effectivement, une multinationale avec des jambes tout comme les autres grandes stars du football. La différence, c’est que le joueur du PSG est capable, à lui seul, de décider du sort d’un match de Ligue des Champions qui pouvait réserver un piège à son équipe« , écrit le journaliste espagnol Santiago Siguero. Ce dernier ajoute avoir été époustouflé par la première période « colossale » de Kylian Mbappé.

Un Kylian Mbappé « dévastateur » !

Du côté du journal AS, Kylian Mbappé fait également la Une avec comme titre « dévastateur« . Le journaliste Sergio Lopez de Vicente décrit lui la folie du côté de Madrid autour de l’attaquant du PSG, dans l’attente de sa signature officielle pour le Real Madrid : « Ils attendaient une représentation, ils ont eu droit à un récital« . Ce dernier évoque par ailleurs un potentiel quart de finale entre les actuels leaders de Liga et Ligue 1, qui pourrait être « absolument historique« .

A la Une de Mundo Deportivo, la Une est occupée par … Kylian Mbappé. Seul journal à avoir laissé de la place à un autre joueur, Robin Le Normand, saluant l’attaquant français à la fin de la rencontre. Le titre ? « Mbappé met fin au rêve« . Encore une fois, la prestation collective du PSG semble au second plan face à la performance individuelle de Kylian Mbappé. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, le journaliste Oscar Zarate se fend de ces mots : « Kylian Mbappé, une arme fatale des troupes françaises du ‘général’ Luis Enrique. […] Mbappé, c’est beaucoup, Mbappé et encore plus quand il s’agit de la Ligue des Champions, ‘l’éternelle’ obsession parisienne« .