LDC : La presse européenne se lâche sur le match du PSG

Ce matin, le réveil est difficile pour les supporters parisiens. Au lendemain d’une énorme déception face à Newcastle (1-1) dans le cadre d’une rencontre décisive en Ligue des Champions, les joueurs de Luis Enrique essuient les critiques de leur contre performance dans la presse européenne.

La presse anglaise sur les nerfs

Les fans ne sont pas les seuls à tomber sur le club de la capitale, la presse anglaise se lâche sur le match nul, Kylian Mbappé, et le jeu du PSG hier soir. Si The Guardian garde son sang-froid et parle de « canicule à Paris. Mbappé et la VAR font tomber Newcastle à la dernière minute », ce n’est pas vraiment le cas pour leurs confrères qui se montrent plus virulents. Le quotidien Daily Mirror, par exemple, titre « INSANE ! » (« INSENSÉ ! »), en jeu de mot avec la Seine qui traverse Paris, suivi de « Les Brillants Toons volés par une controverse cruelle et tardive sur un penalty dans la farce parisienne ». Alors que le Daily Star affirme avoir été « Volé par la France », le Daily Express explique que Newcastle a vécu un « supplice. Le penalty de Mbappé brise les cœurs, mais les Magpies restent dans le coup ». Une fin de match qui semble difficile à digérer pour les Britanniques.

🗞️ | Bonjour à tous, voici la Revue de Presse #PSG du mercredi 29 novembre avec comme thèmes principaux :



▪️ Le PSG encore maître de son destin



▪️ les imperfections dans l’animation offensive



▪️ La mauvaise passe de Donnarumma



Les Espagnols s’en mêlent

Le dénouement homérique de la rencontre fait aussi réagir les autres pays européens, notamment en Espagne où Kylian Mbappé se retrouve évidemment en tête d’affiche. Pour Sport, c’est bel et bien l’international qui redonne vie au club parisien et avance que « Mbappé sauve le PSG grâce à un penalty de dernière minute ». Du côté du tabloïde AS, la faute repose surtout sur le fait que « la VAR vole à la rescousse du PSG ». Une rencontre finalement sous haute tension avec un final invraissemblable, qui fait couler l’encre de la presse internationale ce matin.