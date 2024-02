Opposée à Majorque en demi-finales retour de la Coupe du Roi, la Real Sociedad a été éliminée de la compétition lors de la séance des tirs au but (1-1, 4-5 t.a.b).

Après un triste match nul et vierge il y a trois semaines (0-0), la Real Sociedad retrouvait Majorque ce mardi soir à l’occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Pour cette rencontre, le coach basque, Imanol Alguacil, pouvait compter sur le retour de son capitaine, Mikel Oyarzabal, qui débutait la rencontre sur le banc. Le technicien a aligné son équipe type et a pu s’appuyer sur Hamari Traoré et Arsen Zakharyan, victimes de pépin physique lors de la défaite face à Villarreal (1-3) le week-end dernier mais titulaires à Anoeta ce mardi soir.

BUT POUR MAJORQUE ! La défense de la Real Sociedad un peu apathique se fait surprendre par Giovanni Gonzalez

BUT POUR MAJORQUE ! La défense de la Real Sociedad un peu apathique se fait surprendre par Giovanni Gonzalez

Toujours aucune victoire à domicile en 2024 pour la Real Sociedad

En grande difficulté en ce début d’année 2024, la Real Sociedad dominait une nouvelle fois la rencontre et Brais Mendez a même manqué un penalty juste avant la pause (46′). Au retour des vestiaires, Majorque a pris l’avantage grâce à une tête de Gio Gonzalez (0-1, 50′), dans une défense basque apathique. De retour à la compétition après trois semaines d’absence, Mikel Oyarzabal a été décisif après son entrée en jeu en permettant à sa formation d’égaliser (1-1, 71′) sur une belle action construite. Et après 30 minutes supplémentaires en prolongations où les deux formations n’ont pas réussi à se départager, tout allait se jouer lors de la séance des tirs au but. Et Mikel Oyarzabal a été le seul joueur à manquer sa tentative, entraînant l’élimination de la Real Sociedad en demi-finales de Coupe du Roi face à Majorque (1-1, 4-5 t.a.b).

Pourtant, les Txuri-urdin avaient dominé la rencontre dans les grandes largeurs (61% possession de balle) mais ont fait preuve d’inefficacité face au but (26 tirs pour 9 cadrés contre 6 tirs dont 1 cadré pour Majorque). Le club basque confirme donc sa mauvaise passe du moment avec un seul succès lors des huit dernières rencontres (4 nuls et 3 défaites). La Real Sociedad n’a pas encore remporté la moindre victoire à domicile en cette année 2024. Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions à Anoeta le 5 mars prochain, les joueurs d’Imanol Alguacil se déplaceront sur la pelouse du FC Séville ce samedi à 14 heures.

Le XI de la Real Sociedad : Remiro – H.Traoré, Zubimendi, Le Normand, Galan (Tierney 91′) – Mendez (Turrientes, 79′), Zubeldia, Merino (c) (Olasagasti, 104′), Zakharyan (Oyarzabal, 63′) – Kubo (Sadiq, 104′), A.Silva (Becker, 46′)