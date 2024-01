LdC : La Real Sociedad patine dans une série difficile

A un mois maintenant de la confrontation entre le PSG et la Real Sociedad en huitième de finale aller de Ligue des Champions, chaque résultat compte. Les matchs des deux équipes peuvent faire office de répétition générale pour le choc qui les attend le 14 février prochain au Parc des Princes.

Les semaines passent et le treizième huitième de finale de Ligue des Champions consécutif sur PSG s’approche. Pour l’occasion, le club de la capitale va recevoir la Real Sociedad le 14 février prochain (21h sur Canal +) au Parc des Princes. En attendant le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les observateurs du Paris Saint-Germain peuvent se pencher sur l’avancée, les résultats et la progression de la Real Sociedad. L’actuel sixième de Liga reste aujourd’hui sur une série de 1 victoire, 4 matchs nuls et 1 défaite toutes compétitions confondues. Un bilan à la mi-janvier qui place la Real Sociedad à la dernière marche qualificative pour une compétition européenne, en Ligue Europa Conférence. Ce week-end, les hommes d’Imanol Alguacil ont disputé le derby basque face à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la 20e journée de Liga. Face au 3e du championnat espagnol, Mikel Oyarzabal et ses coéquipiers se sont inclinés (2-1) à San Mamés. Au cours d’une rencontre globalement dominée par l’Athletic Bilbao, c’est à la 88e minute que la Real Sociedad réduit l’écart.

Avec l’enchaînement des matchs et les différentes absences (blessures, CAN ou Coupe d’Asie), la courbe pourrait ne pas s’inverser pour la Real Sociedad et ce, jusqu’au 14 février. Si le club basque a du libérer son attaquant nigérian Umar Sadiq pour la Coupe d’Afrique des Nations, ce dernier en est revenu prématurément et blessé. En effet, au cours d’un match de préparation, l’attaquant s’est blessé et a dû déclarer forfait. Une absence qui devrait donc s’ajouter à celle de Takefusa Kubo ou encore Hamari Traoré.