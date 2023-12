LdC : La Real Sociedad, une simple évidence pour le PSG ?

Le PSG ira à Saint-Sébastian pour affronter la Real Sociedad pour la première fois de son histoire. En effet, c’est ce qu’a réservé le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions au club de la capitale. Analyse du futur adversaire du Paris Saint-Germain.

A l’annonce du résultat du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, la grande majorité des supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain ont eu le sentiment de voir enfin la roue tourner. En effet, après avoir affronté Chelsea à deux reprises, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich après les phases de poules, le PSG hérite du club le moins clinquant sur le papier du chapeau un au moment du tirage au sort. Cependant, il réside tout de même, dans un coin de la tête du Paris Saint-Germain, une place au doute, qui semble être bien légitime. En effet, si la Real Sociedad se dresse face au club de la capitale comme un adversaire à sa portée, les Basques ont tout de même de bons arguments pour passer du tirage idéal, au piège de l’année.

Le plus beau football d’Espagne

Après une campagne européenne en phase de poules plus que réussie, la Real Sociedad peut se targuer de sa première place acquise dans le groupe D, devant un des finalistes de la dernière Ligue des Champions, l’Inter Milan. En confrontations directes, les Basques ont concédé le nul (1-1) au Stade d’Anoeta et à San Siro (0-0). Avec leurs douze points, les joueurs d’Imanol Alguacil ont inscrit sept buts et en ont concédé deux. Cependant, en Liga, la Real Sociedad ne parvient pas à hausser son niveau comme elle l’aimerait, à l’image de résultats nuls face à Osasuna, le Rayo Vallecano, le Celta Vigo ou encore Las Palmas. Face aux gros de leur championnat cette saison, Mikel Oyarzabal et ses coéquipiers comptent un match nul face à Gérone, et des défaites face au Real Madrid, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.

La Real Sociedad semble tout avoir pour jouer de mauvais tours au PSG. Dans son 4-3-3, le club basque ne rechigne pas à faire les efforts, effectuer un pressing haut, et multiplier les appels, mouvements et permutations. Des idées de jeu qui pourrait bousculer les hommes de Luis Enrique, et les faire sortir de leur zone de confort. De plus, avec 54% (65% pour le PSG) de possession de balle en moyenne depuis le début de saison, l’opposition entre les deux techniciens espagnols sera également à suivre de près, afin d’observer qui aura le pied sur le ballon ou s’adaptera le mieux aux idées adverses dans cette double confrontation.

[THREAD] Analyse du futur adversaire du PSG en 1/8 de Champions League, la Real Sociedad 🇪🇸



Grosse qualité technique, intensité au milieu, beaucoup de mobilité et des individualités intéressantes.



Twitter : @JorisCrolbois

Au classement, la Real Sociedad a su trouver sa place ces dernières années en Liga, notamment depuis la nomination d’Imanol Alguacil sur le banc en décembre 2018. Ce dernier a permis au club basque de pérenniser sa place sur la scène européenne. En ce sens, la Real Sociedad retrouve un huitième de finale de Ligue des Champions 20 ans après le dernier disputé de son histoire face à l’Olympique Lyonnais, qui avait éliminé les Basques à l’époque (0-1 ; 0-1). Aujourd’hui, le football pratiqué par l’actuel sixième de Liga est décrit pas beaucoup de suiveurs du championnat espagnol comme le plus beau du pays. De quoi réellement inquiéter le Paris Saint-Germain ? Pour répondre à la question, Canal Supporters s’est tourné vers Joris Crolbois, journaliste tactique pour RMC Sport, commentateur Prime Video, et suiveur du football espagnol.

Qu’est ce qui pousse la Real Sociedad sur le devant de la scène en 2023 ?

« Ce qui pousse la Real sur le devant de la scène c’est sa régularité. Un coach qui impose ses idées, qui a le temps de travailler, de recruter des joueurs qui vont dans son projet sans dépenser des millions. Il y a pas de stars dans cette équipe. Juste un vrai travail de recherches de joueurs qui collent à la philosophie du coach et ça paye« .

Sur quoi le PSG devra s’appuyer pour trouver les failles ?

« Je pense que tout dépendra de ce qu’il s’est passé à l’aller au Parc. Le PSG a cette chance de recevoir d’abord. C’est un peu l’inconnu la Real va être dominée au Parc et à voir comment ils se comportent. Je pense qu’un match aller à Anoeta, aurait été plus dur pour Paris, c’est un peu le même contexte qu’à Newcastle avec une grosse ambiance, des joueurs qui jouent très hauts. Le match aller sera déterminant, si Paris a maîtrisé et obtenu un score large, ce qui est possible, ce sera plus tranquille. En revanche si le boulot n’est pas fait, le ils peuvent prendre une tempête à Anoeta« .

Comment la Real Sociedad pourrait gérer les potentielles transitions rapides du PSG ?

« Je pense justement qu’à l’aller il y aura moins de pressing haut, les Basques vont craindre la vitesse de Mbappé ou de Dembélé et être un peu plus bas. C’est la bataille du milieu qui pour moi sera capitale. Un bloc moins haut veut dire un milieu plus dense et Paris peut se faire manger. Tu gères aussi les espaces dans ton dos en étant plus bas et tu coupes la relation milieu-attaquant avec de l’intensité au milieu« .

Le duel entre Luis Enrique et Imanol Alguacil ?

« Ça va être intéressant parce que les deux aiment avoir le ballon, les deux aiment qu’il y ait des mouvements et des permutations. La clé pour Luis Enrique sera de trouver un équilibre défensif. Mbappé ne fera pas les efforts s’il est ailier alors peut-être vaut il mieux le mettre devant. Ensuite, densifier le milieu peut-être. Avec une recrue, avec Danilo au milieu ou avec un milieu supplémentaire« .

Un manque d’expérience du côté de la Real Sociedad en Ligue des Champions ?

« Alors attention Paris n’a pas non plus beaucoup de joueurs très expérimentés, le PSG faut pas l’oublier est une équipe très jeune. Elle a un peu plus de vécu c’est sur mais ce n’est pas non plus l’équipe la plus expérimentée de C1 alors ça va compter, oui, mais ça ne se jouera pas là dessus« .