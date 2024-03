LdC : Lamine Yamal espère faire mal au PSG

Pour le compte des quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter le FC Barcelone. Une double confrontation animée par le passif entre les deux clubs mais aussi par les individualités de part et d’autre.

Le 10 avril prochain (21h sur Canal +) au Parc des Princes, le PSG recevra le FC Barcelone pour la manche aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Le match retour se jouera en Catalogne le 16 avril (21h sur Canal +). C’est cette date que semble avoir coché Lamine Yamal sur son calendrier. En effet, c’est à cette date-là, sur la pelouse du Stade Montjuic, que le jeune joueur de 16 ans espère crucifier le Paris Saint-Germain. Au cours d’un entretien pour le quotidien Marca, l’ailier, pur produit de la Masia, a répondu au journaliste qui lui demandait, quel but rêvait-il de marquer : « Le but de la victoire, au match retour contre le PSG« , a-t-il rétorqué. Au cours de ce même entretien, Lamine Yamal a été interrogé sur Kylian Mbappé, son futur adversaire. L’international espagnol a fait part de son admiration pour le champion du monde 2018, et espère connaître une trajectoire de carrière similaire.