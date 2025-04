LdC : L’avis tranché de Rio Ferdinand sur le PSG

Le PSG est logiquement venu à bout d’Aston Villa (3-1) en quart de finale de Ligue des Champions aller. La prestation des Parisiens a impressionné outre-Manche.

Le Paris Saint-Germain a été dominateur face à Aston Villa de la première à la dernière minute. Cependant, à la 35e minute de jeu, les joueurs d’Unaï Emery ont ouvert le score et mené jusqu’à la 39e minute de jeu et le chef d’oeuvre de Désiré Doué afin d’égaliser. Les hommes de Luis Enrique prennent l’avantage au retour des vestiaires grâce à un nouveau chef d’oeuvre cette fois-ci signée Khvicha Kvaratskhelia, avant de voir Nuno Mendes dans les ultimes secondes inscrire le but du 3-1. Une nouvelle fois sur la scène européenne, le club de la capitale a impressionné, en témoigne les titres de la presse anglaise au lendemain de la rencontre. Par ailleurs, l’ancienne gloire du football anglais désormais consultant, Rio Ferdinand, y est lui aussi allé de son avis concernant l’estime qu’il a pour le Paris Saint-Germain : « Je les vois comme favoris pour gagner la Ligue des Champions en ce moment …« . Un pronostic qui contraste bien avec le début de saison du club de la capitale, qui a peiné à se hisser pour les barrages.