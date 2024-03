LdC : Le Barça déjà hostile au PSG … Et à Mbappé

A trois semaines du choc entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, les hostilités sont lancées côté catalan. En effet, les supporters Blaugrana ont donné de la voix afin de faire passer un message au Paris Saint-Germain … .

A l’occasion de la 29e journée de Liga, le FC Barcelone est allé s’imposer (0-3) sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Une large victoire au terme de laquelle Jules Koundé s’est présenté au micro de BeIN Sports et a déclaré : « Un message ? Non ! (sourire) On n’a pas de message a envoyé au PSG, on se concentre sur nous et on pensera à la Ligue des Champions plus tard« . Cependant, les supporters du FC Barcelone, contrairement à l’international français, semblaient avoir un message à adresser au Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qui a été entendu dans le parcage visiteur du Wanda Metropolitano ce dimanche soir dans lequel était entonné pendant de longue minutes : « P*** PSG !« .

The Barça fans, understandably in good spirits, already looking forward to their Champions League encounter with Paris St.-Germain, chanting: "Puta PSG, puta PSG" pic.twitter.com/pIsOsZTT7Y — Alex Truica (@AlexTruica) March 17, 2024 X : @AlexTruica

Des chants insultants qui vont dans le sens de l’optimisme ambiant du côté du FC Barcelone, à l’image de la communication du club catalan sur ses réseaux sociaux, ou encore de la déclaration d’après-match de Xavi : « Nous sommes dans notre meilleur moment de forme de la saison et nous pouvons rêver« . Dans les médias, notamment sur le plateau d’El Chiringuito, c’est Kylian Mbappé qui est visé directement, en pointant du doigt le futur joueur du Real Madrid qu’il est : « Quand Mbappé verra Cubarsi, Fermin et Hector, il dira: ‘je veux m’en aller d’ici’« , a déclaré le suiveur du FC Barcelone de l’émission.