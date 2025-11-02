LdC – Le Bayern Munich reste prudent avant d’affronter le PSG

Intouchable en ce début de saison, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du PSG ce mardi pour un choc XXL en phase de ligue de Ligue des champions.

Vainqueur facilement du Bayer Leverkusen (3-0) ce samedi avec une équipe remaniée (Dayot Upamecano, Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane sur le banc au coup d’envoi), le Bayern Munich continue d’affoler les compteurs dans cet exercice 2025-2026. Avec 15 victoires en autant de rencontres disputées depuis le début de saison, les hommes de Vincent Kompany arrivent en confiance au Parc des Princes ce mardi pour le choc de Ligue des champions face au PSG.

« C’est du 50-50 »

Une affiche qui opposera les deux premiers du classement général de C1. Et malgré leur excellente forme, les Bavarois restent prudents avant d’affronter les champions d’Europe. En marge de la victoire face au Bayer Leverkusen en Bundesliga, le portier Manuel Neuer a été interrogé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu, dans des propos accordés à Sky Sports. « Je dirais que c’est du 50-50. Paris est une équipe solide. Mais je pense que nous pouvons les perturber, et nous savons comment les choses se sont déroulées jusqu’à présent cette saison. Nous sommes tous enthousiastes à l’idée de disputer ce match. »

Même son de cloche du côté du milieu allemand Joshua Kimmich : « Nous sommes sur une très bonne voie, tant sur le plan du jeu que collectivement. C’est cette combinaison qu’il faut pour gagner des titres. La phase aller sert à se mettre en position, et nous le faisons très bien en ce moment. Mais nous savons aussi qu’aucun titre ne se gagne en novembre. Le Bayern est-elle la meilleure équipe d’Europe actuellement ? Paris n’est pas mal du tout en ce moment. Arsenal est en grande forme. Et le Real gagne pratiquement tous ses matches, sauf contre l’Atlético. Il y a plusieurs équipes qui font les choses très bien actuellement. »