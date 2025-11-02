PSG / Nice – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur le fil face à l’OGC Nice (1-0) grâce à Gonçalo Ramos. Dans un match cadenassé, de nombreux Parisiens ont déçu notamment sur le plan offensif.

Au ralenti ces dernières semaines en Ligue 1, le PSG était proche de concéder un deuxième match nul de suite en championnat face à l’OGC Nice. Mais le sauveur Gonçalo Ramos a offert les trois points aux Rouge & Bleu sur le gong. Avant cela, les joueurs de Luis Enrique ont pendant longtemps buté sur un bloc niçois très regroupé devant le but de Yéhvann Diouf. Face à cette situation, les offensifs parisiens ont déçu.

À lire aussi : PSG / Nice – Les notes des joueurs parisiens

Barcola trop discret, Pacho en patron

Trop effacé jusqu’à sa sortie à la 65e minute, Bradley Barcola reçoit la note de 4/10 dans L’Equipe. « Les matches se suivent et se ressemblent trop pour le Français. Il y a encore du bon, avec des ballons intéressants donnés à ses partenaires et des occasions (14e, 38e), mais, comme souvent ces dernières semaines, la finition n’a pas été au niveau. Il faut que l’ailier en donne plus. » De son côté, Khvicha Kvaratskhelia a montré des choses intéressantes dans cette rencontre et récolte la note de 6/10 dans le quotidien sportif : « Il y a un Géorgien en Ligue 1 et un autre en Ligue des champions, sur ce début de saison. En neuf matches domestiques, l’ailier n’aura pas inscrit le moindre but. Il aura pourtant été actif, impliqué dans plusieurs bons coups, mais sans jamais faire le geste juste pour marquer. Il l’aura au moins fait sur sa déviation pour Ramos au bout du bout de la rencontre (90e+4). »

En revanche, le journal Le Parisien se montre plus sévère envers le Géorgien avec une note de 4.5/10 : « La meilleure action de la première période aura été ce sauvetage précieux sur la ligne de but à la suite d’un corner niçois (32e). À droite, le Géorgien s’est simplement illustré par un slalom conclu par une frappe contrée (18e). Passé à gauche en fin de première période, il n’a pas été capable de faire des différences notables avant, finalement, de réaliser cette déviation subtile sur le but de Ramos. On attend, tout de même, toujours que le déclic vienne en Ligue 1 cette saison. » Au rayon des satisfactions, Willian Pacho s’est comporté comme le patron de la défense. « Si l’adversité niçoise a été globalement faible, l’Équatorien n’a pas laissé de miettes aux attaquants adverses. Il n’a pas hésité à faire monter le bloc et à venir récupérer des ballons dans la moitié de terrain adverse (36e, 57e). Autoritaire, il a vraiment pris le dessus physiquement », salue LP, qui lui attribue la note de 6.5/10. Même notation pour le métronome Vitinha (6.5/10) : « Dans une rencontre aussi fermée, la sentinelle portugaise a bien évidemment aimanté tous les ballons (plus de 80 passes tentées à la mi-temps), cherchant la faille, dans les petits espaces, ou en essayant d’allonger le jeu. Véritable métronome, il n’a jamais lâché et a même été dangereux sur des frappes lointaines. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 5 – Hakimi 5, Zabarnyi 4, Pacho 6, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 4, Vitinha 5, J.Neves 5 – Kvaratskhelia 6, Mayulu 4, Barcola 4 / Luis Enrique 5

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Hakimi 5, Zabarnyi 4, Pacho 6, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 4, Vitinha 5, J.Neves 5 – Kvaratskhelia 6, Mayulu 4, Barcola 4 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5 – Hakimi 5, Zabarnyi 5.5, Pacho 6.5, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 6.5, J.Neves 5.5 – Kvaratskhelia 4.5, Mayulu 4.5, Barcola 4