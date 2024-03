Alors que le PSG était opposé au Montpellier Hérault ce dimanche soir, son adversaire en Ligue des champions, le FC Barcelone, disputait dans le même temps un choc face à l’Atlético de Madrid.

Depuis vendredi dernier, le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu affronteront le FC Barcelone (10 et 16 avril). Et en attendant cette double confrontation, les performances du club catalan seront scrutées de près. Opposé à l’Atlético de Madrid dans le choc de la 29e journée de Liga, le Barça a montré un visage sérieux face à un autre quart de finaliste de la C1. Au Wanda Metropolitano, les Azulgrana ont surclassé le club madrilène sur le score de 0-3.

À voir aussi : PSG / FC Barcelone – Le calendrier croisé des deux équipes

Robert Lewandowski en forme

Pour cette rencontre, Xavi était toujours privé de Alejandro Baldé, Frenkie de Jong et Pedri et il a ainsi fait confiance à quelques jeunes comme Pau Cubarsi (17 ans) en défense centrale, Hector Fort (17 ans) en latéral gauche et Fermin Lopez (20 ans) dans l’entrejeu. Invaincus depuis 7 rencontres en championnat, les Catalans ont livré une prestation très sérieuse face à un adversaire épuisé par sa qualification aux tirs au but en milieu de semaine en Ligue des champions. Dans une première période sans éclat, les Barcelonais ont ouvert le score grâce à une réalisation de l’ancien Colchoneros, João Felix (1-0, 38′). Dès le retour des vestiaires, Robert Lewandowski a fait le break d’une frappe croisée (2-0, 47′). Dominateur dans ce second acte, le FC Barcelone a ensuite inscrit un troisième but sur une tête de Fermin Lopez suite à un centre de l’attaquant polonais (0-3, 65′). Une victoire nette sur le score de 3-0 qui permet à la formation catalane de prendre la deuxième place de Liga (64 pts) avec huit points de retard sur le leader, le Real Madrid. Au retour de la trêve internationale, le FC Barcelone recevra Las Palmas (samedi 30 avril).