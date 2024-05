Ce mardi 7 mai (21h sur Canal +) peut entrer dans l’histoire du PSG avec cette demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Pour l’occasion, le club de la capitale pourra compter sur le soutien d’un Parc des Princes qui s’annonce en feu, mais pas que … .

Après sa défaite (1-0) au match aller des demi-finales de Ligue des Champions face au BVB au Signal Iduna Park la semaine passée, le PSG doit refaire son retard afin de se hisser en finale de C1 pour la deuxième fois de son histoire. Pour se faire, les hommes de Luis Enrique devraient pouvoir compter sur un Parc des Princes plein à craquer, qui semble se préparer et mettre ses plus beaux habits à quelques heures du coup d’envoi. Outre les travées de son antre à guichets fermés, le Paris Saint-Germain compte également le soutien du football français. En effet, sur ses réseaux sociaux, la Ligue de Football Professionnelle a partagé un message pour le club de la capitale : « La LFP et l’ensemble du football professionnel français seront tous supporters du PSG ce soir ! Allez Paris !« . Un élan de solidarité suivi par la Ligue 1 Uber Eats qui s’est exclamé : « Allez Allez Allez !!« , accompagné d’un drapeau français avec une image de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé aux pieds de la Tour Eiffel.

La LFP et l'ensemble du football professionnel francais seront tous supporters du @PSG_inside ce soir ! Allez Paris !#PSGBVB #UCL https://t.co/PHiicQQ9Kk — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 7, 2024 X : @LFPfr