LdC : Le groupe du BVB pour la demi-finale retour

Pour la compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au PSG, le Borussia Dortmund devrait atterrir à Paris ce lundi. A cette occasion, Edin Terzic pourra compter sur tout son groupe au complet.

Le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund ce mardi (21h sur Canal +) pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Pour ce rendez-vous on ne peut plus important dans l’histoire du club de la capitale, Luis Enrique pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe. Dans le point médical du jour, le PSG communiqué sur les absences de longue date de Presnel Kimpembe et Sergio Rico, mais aussi du dernier élément en date de l’infirmerie : Lucas Hernandez. De l’autre côté, pour le BVB, le groupe est également quasiment au complet. En effet, outre Ramy Bensebaïni et le jeune Julien Durainville, Edin Terzic pourra compter sur tous ses joueurs. Le technicien allemand compte même un retour important pour son attaque : Sébastien Haller. Si ce dernier devrait être trop juste pour fouler la pelouse du Parc des Princes, le récent champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire a tout de même fait le voyage avec les siens.