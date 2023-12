A l’occasion de l’ultime match de l’ultime phases de poules de l’histoire de la Ligue des Champions, le PSG en ressort avec le sourire. En effet si sur les terrains les hommes de Luis Enrique ont su arracher la qualification en huitième de finale, le club de la capitale y trouve également un motif de satisfaction sur le plan financier.

Au sortir de la rencontre sur la pelouse du Borussia Dormtund, un ouf de soulagement pouvait être poussé du côté du Paris Saint-Germain. Dans une posture inconfortable avant le coup d’envoi du match, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont tout de même su se hisser en huitième de finale de Ligue des Champions grâce au match nul (1-1) réalisé ce mercredi au Signal Iduna Park, mais aussi grâce à la victoire de l’AC Milan sur la pelouse de Newcastle (1-2), dans l’autre rencontre du groupe F. Nasser Al-Khelaïfi, au micro de Canal +, a fait part de sa satisfaction après cette qualification : « Bien sûr, l’objectif était de finir premier du groupe, mais c’est bien on est qualifiés. […] On est contents de la qualification quand même parce qu’on est qualifiés. Le groupe était très difficile. On est satisfaits« , a-t-il déclaré dans les coursives du Signal Iduna Park avant de se rendre dans le vestiaire Rouge & Bleu afin de féliciter ses joueurs et son coach : « Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur, à vous améliorer et à toujours être une équipe« , aurait-il glissé à Luis Enrique, comme le rapporte Le Parisien. En plus de cette satisfaction sportive, le président du Paris Saint-Germain peut se targuer de la réussite financière que représente cette qualification en huitième de finale de C1.

Le compte est bon

En effet, comme à l’accoutumée, à la fin de la phase de poules des campagnes européennes, les comptes sont faits. Et cette saison, le PSG devrait, à ce stade, toucher un joli chèque de 92,9 millions d’euros, en attendant la suite de son parcours. Un montant à diviser entre la prime de participation (15,64M€), la prime de résultats (6,53M€), ainsi que d’une prime coefficient calculée sur le classement UEFA des dix dernières années (≈ 30M€). En plus de ces primes, il faut ajouter les droits TV nationaux qui permettent au PSG d’encaisser 33 millions d’euros supplémentaires. Enfin, le dernier match de cette phase de poules face au BVB permet au champion de France en titre d’ajouter 10,6 millions d’euros dans ses caisses : « 9,6 au titre de sa qualification pour les huitièmes de finale et 930 000 euros liés à son dernier match de poule« , précise Le Parisien. Avec les huitièmes de finale qui se profilent en février et mars 2024, le Paris Saint-Germain verra ce chèque de 92,9 millions d’euros augmenter. La saison passée, après son élimination en huitième de finale face au Bayern Munich, le club de la capitale avait empoché 100,4 millions d’euros pour sa campagne de Ligue des Champions. Un montant à ne pas négliger au moment de faire les comptes devant les instances européennes.