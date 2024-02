LdC : Le point médical avant PSG / Real Sociedad

Le PSG s’apprête à recevoir la Real Sociedad dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour la suite de la saison Rouge & Bleu, pour laquelle Luis Enrique voit son infirmerie se vider.

Ce mercredi 14 février (21h sur Canal +) le PSG jouera son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Au Parc des Princes, Luis Enrique pourra compter sur la grande majorité de ses joueurs, qui devrait répondre présent. En effet, l’infirmerie du Paris Saint-Germain se vide petit à petit, en témoigne le point médical de la veille de la rencontre, communiqué par le club de la capitale. Concernant les blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, les deux défenseurs centraux « poursuivent leurs exercices de rééducation« . S’il a été sujet de doutes ces derniers jours, Kylian Mbappé n’apparaît pas dans le point médical, et a effectué la séance d’entraînement de ce mardi on ne peut plus normalement. Un autre retour à l’entraînement collectif est à noter, celui de Kang-In Lee.

Mais la bonne et grande nouvelle du jour concernant un autre blessé de (trop) longue date : Nuno Mendes. En effet, dans son point médical du jour, le PSG annonce : « Dans le cadre de son processus de reprise, Nuno Mendes effectuera aujourd’hui la totalité de l’entraînement avec le groupe« . Pour aller dans ce sens, notre confrère pour RMC Sport, Fabrice Hawkins, avance la volonté du Paris Saint-Germain de pouvoir compter sur Nuno Mendes pour le match retour face à la Real Sociedad, le 5 mars prochain.