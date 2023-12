Ce lundi à 12h s’est tenu le tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si le PSG a arraché sa qualification lors de la dernière journée des phases de poules, il sera donc bien présent en février prochain.

Le tirage au sort s’est fait à Nyon, en Suisse, depuis la Maison du Football Européen. C’est dans ce contexte que les seize équipes qualifiées en huitième de finale de Ligue des Champions ont été dispatchées en deux chapeaux afin de procéder au tirage au sort. Si la campagne des phases de poules s’est terminée mercredi dernier pour le PSG, les hommes de Luis Enrique ont fini deuxième du groupe F derrière le Borussia Dortmund. En ce sens, le club de la capitale était protagoniste de ce tirage au sort dans le chapeau 2. Le résultat est tombé une vingtaine de minutes après et a envoyé le Paris Saint-Germain à San Sebastian. En effet, les Rouge & Bleu ont hérité de la Real Sociedad. Le club espagnol a terminé sa campagne en phase de poules premier du groupe D devant l’Inter Milan, Benfica et le Red Bull Salzbourg. Actuellement sixièmes de leur championnat local, Mikel Oyarzabal et ses coéquipiers ont encaissé seulement deux buts depuis le début de la saison sur la scène européenne. S’il a tout du tirage le plus simple pour les Parisiens, ces derniers devront tout de même faire preuve de méfiance en février prochain. Pour rappel, le PSG jouera la manche aller au Parc des Princes, et le retour en Espagne.

Calendrier huitièmes de finale

13/14 et 20/21 février 2024 : Huitièmes de finale aller

5/6 et 12/13 mars 2024 : Huitièmes de finale retour

Le tirage au sort complet