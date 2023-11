Ce mardi soir, l’AC Milan et le PSG s’affrontaient à San Siro dans le choc de la 4e journée de Ligue des champions. Une affiche logiquement remportée par les Milanais

Le PSG avait une belle occasion de faire un pas supplémentaire pour les 8es de finale de Ligue des champions. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient faire un bon résultat à San Siro face à l’AC Milan, à la recherche de sa première victoire et de son premier but dans ce groupe. Et avec la victoire de Dortmund face à Newcastle (2-0), les Parisiens avaient aussi à coeur de récupérer leur première place. Pour cette rencontre, Luis Enrique n’avait pas réservé de surprise et a aligné son équipe type de C1 avec les présences de Vitinha et Randal Kolo Muani.

Résumé du match

Dans un match animé où les deux équipes se sont livrées coup sur coup, le PSG a ouvert le score sur corner grâce à une tête de Milan Skriniar, seul au second poteau après une déviation de Marquinhos (0-1, 9′). Un début de match iddylique pour les Rouge & Bleu qui aura finalement duré quelques minutes. Sur une action menée par Rafael Leão, Olivier Giroud voit sa frappe être détournée par Gianluigi Donnarumma. Mais, le Portugais a bien suivi et a conclu de près sur un geste acrobatique (1-1, 12′). Si le portier parisien a réalisé quelques parades dans une ambiance hostile (8′, 32′), le PSG a aussi eu quelques opportunités dans cette première période. Meilleur joueur offensif, Ousmane Dembélé (27′) a touché la transversale tandis que Kylian Mbappé n’a pas été précis dans le dernier geste (24′). Un score de parité logique à la pause (1-1).

Dans une seconde période où le PSG a été inexistant, les Milanais ont logiquement pris l’avantage dès le retour des vestiaires (2-1, 50′). Face à des Parisiens qui ont arrêté de jouer suite à un accrochage entre Rafael Leão et Achraf Hakimi dans la surface, Olivier Giroud a pris le meilleur sur Milan Skriniar dans les airs. Sans se montrer dangereux, les Rouge & Bleu ont pu remercier Gigio Donnarumma auteur de plusieurs parades décisives (63′, 85′). Seuls Kylian Mbappé et Lee Kang-In ont réussi à mettre en danger Mike Maignan mais en vain. Une défaite logique pour le PSG (2-1) qui perd sa place de leader et n’aura pas le droit à l’erreur lors des prochains matches face à Newcastle et Dortmund.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

2′ Comme attendu, les sifflets pleuvent sur Donnrarumma sur sa première intervention

4′ Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match

5′ Après une longue transversale de Zaïre-Emery, Dembélé centre vers Kolo Muani, mais ce dernier est contré par la défense de l’AC Milan

5′ Première situation pour l’AC Milan. Après un gros travail sur son côté gauche, Leão centre en retrait pour Loftus-Cheek, pas marqué, mais le milieu manque sa frappe

7′ Mbappé répond dans la foulée mais sa frappe est trop écrasée pour tromper Maignan

9′ BUTTTTTT DU PSG DE SKRINIAR (0-1). Sur corner, Marquinhos est trouvé au premier poteau. Le capitaine dévie en direction de Skriniar qui trompe Maignan à bout portant de la tête. Le Slovaque ouvre son compteur but avec les Rouge & Bleu

11′ Donnarumma est sur la trajectoire de la frappe de Musah. Encore une fois un Milanais se trouvait seul dans la surface

12′ Egalisation de Leão dans la foulée (1-1) sur un geste acrobatique du Portugais, après un bel arrêt de Donnarumma sur une frappe de Giroud.

14′ Excellente passe de Dembélé pour Mbappé, mais Maignan réalise une belle sortie dans les pieds de l’attaquant parisien.

22′ Excellent retour de Zaïre-Emery devant Théo Hernandez

24′ Carton jaune pour Vitinha

24′ Mbappé manque son face-à-face devant Maignan. Le Français se manque dans son geste et est bien gêné par le retour de Tomori

27′ Dembélé touche la transversale suite à une frappe de loin

27′ Sur le contre qui suit, Giroud tire dans le petit filet extérieur de Donnarumma.

28′ Carton jaune pour Kolo Muani après une faute sur Tomori

30′ Leão est un véritable poison pour les joueurs du PSG

32′ Donnarumma détourne un coup-franc direct de Tomori

37′ Leão fait encore mal au PSG mais sa frappe n’est pas cadrée

43′ Grosse faute d’anti-jeu d’Ugarte et carton jaune logique après avoir stoppé une contre-attaque

44′ Frappe lointaine d’Hakimi trop croisée

45′ Une minute de temps additionnel

45’+1 C’est la pause, dans une rencontre animée, les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score de parité (1-1).

45′ La seconde période débute

50′ Olivier Giroud donne l’avantage à l’AC Milan (2-1). Après un contact entre Hakimi et Leao dans la surface, les Parisiens s’arrêtent de jouer. Mais Théo Hernandez continue et centre en direction du Français qui prend le meilleur sur Skriniar

55′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une faute sur Loftus-Cheek

60′ Triple changement au PSG. Ugarte, Vitinha et Kolo Muani cèdent leur place à Ruiz, Lee et Ramos

63′ Donnarumma se détend bien pour détourner un coup franc de Théo Hernandez

64′ Mukiele entre à la place de Lucas Hernandez

68′ Les Parisiens n’arrivent pas à trouver la faille dans le bloc milanais et n’ont pas encore tiré au but dans cette mi-temps

69′ Belle combinaison entre Ramos et Mbappé. Le Français accélère sur son côté gauche et tente une frappe en angle fermé mais Maignan détourne en corner, qui ne donnera rien.

80′ Carton jaune pour Skriniar après une grosse faute sur Leão sur une contre-attaque. Le rouge était proche pour le Slovaque

85′ Parade incroyable de Donnarumma sur la première frappe d’Okafor

89′ Lee Kang-In trouve le poteau après une belle passe d’Hakimi

89′ Luis Enrique tente un coup avec le changement de Barcola à la place de Skriniar

90′ Sept minutes de temps additionnel

90’+3 Dembélé avait un excellent ballon dans la surface mais le numéro 10 marche sur le ballon

90’+7 Trouvé sur un centre de Ruiz, Gonçalo Ramos n’arrive pas à bien cadrer sa tête

90’+8 C’est terminé, le PSG s’incline logiquement sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) et perd sa place de leader de son groupe. Le prochain match face à Newcastle au Parc des Princes aura une importance capitale.

La feuille de match AC Milan / PSG

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : San Siro – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre principal : José Gil Manzano – Buts : Skriniar (9′), Leão (12′), Giroud (50′) – Cartons : Vitinha, Kolo Muani (28′), Ugarte (43′), L.Hernandez (55′), Musah (66′), Skriniar (80′).