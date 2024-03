LDC – Le Real Madrid ne veut pas tomber sur le PSG

Ce midi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu. Le Real Madrid ne souhaiterait pas tomber sur le PSG lors de ce tirage.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG sera au rendez-vous du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Après avoir éliminé la Real Sociedad, le club de la capitale peut affronter sept adversaires en quarts de finale (Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid). Comme l’a expliqué Luis Enrique à l’issue de la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre Nice, personne ne souhaite tirer le PSG. Un club en particulier ne veut pas du club de la capitale, le Real Madrid.

Le Real Madrid redoute un battage médiatique

Revelo indique que le club madrilène redoute en effet tous les bruits médiatiques autour d’un possible PSG / Real Madrid, avec en toile de fond l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, l’attaquant a fait savoir à ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il n’allait pas prolonger et qu’il quitterait le club à l’issue de son contrat. Même s’il n’a pas donné sa future destination, personne n’est dupe. Il s’envolera pour Madrid pour poursuivre sa carrière au Real. Les dirigeants madrilènes « savent que le sport passerait au second plan dans une confrontation comme celle-ci. Car outre Mbappé, il y a aussi de mauvaises relations avec les patrons qatariens qui dirigent le PSG« , avance Relevo. Le Real Madrid sait aussi que même si Mbappé devrait être l’un des leurs la saison prochaine, il donnera tout sur le terrain pour essayer d’offrir sa première Ligue des champions au PSG.