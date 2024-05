LdC : Les chiffres clés après la défaite du PSG face au BVB

Pour le PSG, les statistiques en Ligue des Champions sont rarement positives. Cependant, cette saison et pour la première fois depuis bien longtemps, le club de la capitale a su prendre à contre-pied toutes les attentes en inversant la tendance entre le quart de finale aller et le retour face au FC Barcelone. Bis repetita ce mardi 7 mai (21h sur Canal +) au Parc des Princes en demi-finale retour face au Borussia Dortmund ?

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné (1-0) au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de C1. Une défaite prévisible ? Selon certains chiffres oui. En effet, le BVB n’a pas connu la défaite à une seule reprise sur ses 11 derniers match à domicile en C1 (7 victoires et 4 matchs nuls). La plus longue série dans l’histoire du cinquième de Bundesliga, qui voit seulement Manchester City (31), le Bayern Munich (16) et le Real Madrid (12) faire mieux actuellement. Dans la même lignée, le club de la capitale pouvait également s’attendre à un revers au Signal Iduna Park tant il ne s’y est jamais imposé en Ligue des Champions avec un bilan de 2 nuls et 2 défaites. Par ailleurs, c’est la première fois de la saison que le PSG s’incline dans une rencontre toutes compétitions confondues sans faire trembler les filets. En guise de motif d’espoir, le chiffre des montants touchés peut-être souligné. En effet, les hommes de Luis Enrique ont fait face aux poteaux lors de leurs trois matchs face au Borussia Dortmund cette saison (un lors de chaque match de la phase de groupes et deux ce mercredi soir). Comme le précise L’Equipe, « seul Barcelone en 2011-2012 (11) a plus souvent touché les montants sur une même saison de Ligue des Champions ces vingt dernières années que le PSG en 2023-2024 (10)« .

A lire aussi – BVB / PSG : Que vaut le match de Kylian Mbappé ?

Autre motif d’espoir : avant le match retour des quarts de finale de C1 face au FC Barcelone, aucun club français n’était parvenu à inverser la tendance en élimination directe après avoir perdu le match aller à domicile en Ligue des Champions. Le 16 avril dernier, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers sont parvenus à faire mentir la statistique, et auront à faire de même ce mardi 7 mai au Parc des Princes et ainsi répondre présent le 1er juin prochain à Wembley. En effet, « depuis 2021-2022 et la fin de la règle du but à l’extérieur, 32 % des équipes ayant perdu en déplacement lors du match aller en phase à élimination directe d’une compétition européenne se sont ensuite qualifiées pour le tour suivant (25/78)« .

*Source : Chiffres dressés par Opta pour L’Equipe